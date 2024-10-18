Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün Yunusemre Belediyesi’nin de katkılarıyla anne adaylarının gebelik dönemini sağlıklı bir şekilde geçirmesi için açılan Gebe Okulu faaliyetine devam ediyor.

Gebelikte ve doğumdan sonra annelerin ve bebeklerin sağlığını takip eden Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü, Gebe Okulu’yla da annelerin hamilelik sürecini sağlıklı geçirmelerine ve doğum sonrasına hazır olmalarına katkı sağlıyor. Yunusemre Belediyesi’nin de yer desteği verdiği Gebe Okulu’nda hemşire, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist tarafından beslenme, temel bebek bakımı, doğum sonrası süreçler ve psikolojik hazırlık konularında kapsamlı eğitimler veriliyor. Eğitime katılarak anne adayları ile bir araya gelen Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan, onlarla yakından ilgilenerek projenin önemini anlattı, sosyal belediyeciliğin gereği olarak bu tür projelere her zaman destek vereceklerini söyledi. Gebe Okulu’nda anne sütü ve emzirmenin önemi, doğuma hazırlık, bebek bakımı, diyetisyen, gebe beslenmesi ve emziren anne beslenmesi hakkında bilgi anne adaylarına bilgi veriyor. Fizyoterapist eşliğinde hamilelere uygun güçlendirici ve duruş bozukluğuna karşı düzeltici egzersizler öğretiliyor. Psikolog eşliğinde ise doğuma hazırlığın psikolojik süreçleri hakkında çalışmalar yapılıyor. Bu eğitimler sayesinde anne adayları sağlıklı bir hamilelik yaşaması, fiziki olarak hazır hale gelerek daha rahat doğum yapması hedefleniyor.