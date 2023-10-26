Şehri inşa ederken halkının ihtiyaçlarına da önem veren Yunusemre Belediyesi, sağlık hizmeti almakta zorlanan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Yunusemre Belediyesi tarafından verilen evde bakım hizmeti toplumun her kesiminden takdir topluyor.

Sağlık Hizmetleri Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Hasta Nakil Hizmeti, Halk Sağlığı ve Eğitim Hizmetleri, Aile ve Eğitim Danışmanlığı Hizmeti ve Medikal Malzeme Desteği Hizmetleri ile sağlık alanında çığır açan Yunusemre Belediyesi, Evde Hasta Bakım Hizmetine devam ediyor. Engelli, yatalak, kimsesi bulunmayan hasta vatandaşları evinde ziyaret eden Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kişisel bakımlarını yapıyor. Hasta yatağında duş ve kişisel bakımları yapılan hastalar Yunusemre Belediyesi ile evlerinde bakım hizmetine kavuşuyor. Bu hizmet ile pek çok vatandaşa ulaştıklarını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmada emeği geçen personellere teşekkür etti.