Yunusemre Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 101. yılın anısına 101 kilometrelik bisiklet turu düzenledi.

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Bisiklet Platformu gönüllüleri tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu yoğun katılımla düzenlendi. 100. Yıl Meydanı’ndan başlayan bisiklet turu, şehir turunun ardından Koldere, Saruhanlı, Paşaköy, Üçpınar, Bağyolu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Akgedik rotasından geçerek tekrar 100. Yıl Meydanı’nda son buldu. 101. yıl anısına 101 kilometre pedal çevirip Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayan bisikletseverler, bu tür etkinliklerin gurur ve mutluluk verici olduğunu belirterek, başta Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.