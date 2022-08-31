Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları çerçevesinde sahne alan sevilen sanatçı Mustafa Ceceli, Manisalılara unutulmaz bir konser verdi.

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları çerçevesinde sahne alan sevilen sanatçı Mustafa Ceceli, Manisalılara unutulmaz bir konser verdi.

Türk Pop Müziği’nin sevilen sesi Mustafa Ceceli, Yunusemre Belediyesi Zafer Bayramı 100. Yıl Konserleri çerçevesinde etkinlik alanında Manisalı hayranlarıyla buluştu. Zafer Bayramı coşkusunun doruğa ulaştığı gecede sahne alan Ceceli, güçlü sesi ve performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de katıldı.

Zafer Bayramı’nın 100. yıl coşkusunu Manisalı hayranlarıyla yaşamaktan mutlu olduğunu söyleyen Mustafa Ceceli, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Ceceli’yi şehirlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de sahneye çıkarak Manisalıların Zafer Bayramı’nı kutladı. Başkan Çerçi sevilen sanatçıya hediye takdim etti.