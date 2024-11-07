Yunusemre Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte cadde ve sokaklardaki ağaç budama çalışmalarına başladı.

Yunusemre Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelinde ağaç budama çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çehresini daha da güzelleştirmek amacıyla ağaçlarda budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Ağaçların rutin bakımlarını gerçekleştiren ekipler, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçların daha sağlıklı büyümeleri için budama çalışmaları yaptı. Budama çalışmaları ile ilçe halkının güvenliğini sağlamak, şehir estetiğine katkıda bulunmanın amaçlandığını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi olarak hem çevre düzenlemesi hem de vatandaşlarımızın güvenliği için gereken önlemleri alıyoruz. Ağaç budama çalışmalarımız ile ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlarken, olabilecek tehlikelere karşı önlem alıyoruz." ifadelerini kullandı.