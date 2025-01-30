Yunusemre Belediyesi, Yukarı Kayapınar Mahallesi’nde bozulan ve ihtiyaç duyulan sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçede çeşitli sokak ve caddelerde farklı nedenlerle bozulan yol ve kaldırımlarda onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kayapınar Mahallesi’nde yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban yaptığı açıklamada, “İhtiyaç dâhilinde belirli bir program kapsamında mahallelerimizde yaptığımız parke taşı döşeme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parke taşı döşeme ve bakım hizmetleri sayesinde mahallelerimizde daha güvenli bir ulaşım sunmayı hedefliyoruz. Yunusemreliler için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.