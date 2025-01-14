İlçeyi kültür ve sanat şehri haline getirmeyi hedefleyen Yunusemre Belediyesi, bu amaç doğrultusunda geçtiğimiz yıl 95 sanatsal etkinliğe imza attı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana Yunusemre İlçesi’ni bir kültür ve sanat merkezi haline dönüştürmeyi amaçlayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu anlayışla ilçede düzenlenen onlarca etkinliğin halkla buluşmasına vesile oldu. Yunusemre’nin her köşesine yayılan konserler, tiyatrolar, sergiler, lokal ve kreşlerin etkinlikleri başta olmak üzere, geçen 10 aylık süreç içerisinde 84 etkinliğe imza atıldı.

Balkan ve Roman Gecesi hafızalara kazındı

Binlerce vatandaşın ağırlandığı eğlence dolu anlara ağırlıklı olarak 100. Yıl Meydanı ile Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz yılın son günlerinde 100. Yıl Meydanı’nda düzenlenen Balkan Gecesi ile Roman Gecesi özellikle hafızalarda iz bırakan etkinlikler arasında yer aldı. Soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce vatandaş söylenen şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Geçtiğimiz yıl boyunca toplam 95 etkinliğe imza atan Yunusemre Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, yeni yılda yeni etkinlikleri vatandaşla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.