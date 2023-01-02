Yunusemre’de 2022 yılı içerisinde yuva kurmak isteyen yaklaşık bin 715 çift evlenmek için Yunusemre Belediyesi’ne başvururken; ilçede bin 618 çift hayatını birleştirdi.

Yunusemre’de 2022 yılı içerisinde yuva kurmak isteyen yaklaşık bin 715 çift evlenmek için Yunusemre Belediyesi’ne başvururken; ilçede bin 618 çift hayatını birleştirdi.

Yunusemre ilçesinde 2022 yılı içerisinde yuva kurmak isteyen yaklaşık bin 715 çift evlenmek için Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu birimine başvurdu. Yunusemre Belediyesi Etkinlik Salonunda kıyılan nikâhlarda 98 yabancı uyruklu çiftin nikâh akdi gerçekleştirilirken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de 36 çiftin nikâhını bizzat kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Hayatlarını birleştiren çiftleri kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi yeni evli çiftlere mutluluklar dileyerek, “ İyisiyle kötüsüyle 2022’yi uğurlamaya hazırlanıyoruz. Geride bıraktığımız bu yılda yuva kurmak isteyen yaklaşık bin 715 çift evlenmek için Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu birimimize başvurdu. Bunlardan bin 618’sının nikah akdi gerçekleştirildi. Çiftlerimize sevgi, sadakat ve anlayış içerisinde bir ömür geçirmelerini tavsiye ediyorum” dedi.