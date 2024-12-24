Yunusemre Belediyesi, 100. Yıl Meydanı’nda düzenlediği etkinliklerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor Etkinlikler kapsamında Balkan müziklerinin sevilen ikilisi Ekrem-Erşan, sahne alarak meydanı dolduran Yunusemreli vatandaşlara keyifli bir akşam sundu.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın kültür ve sanat alanındaki vaatleri doğrultusunda, ilçede çeşitli etkinlikler aralıksız sürüyor. Yunusemre Belediyesi tarafından organize edilen Yeni Yıl Çarşısı etkinlikleri kapsamında, halkı bir araya getiren Ekrem-Erşan ikilisinin konseri, tam anlamıyla bir müzik şölenine dönüştü. Balkan ezgilerinin unutulmaz örneklerini seslendiren ikili, 100. Yıl Meydanı’na gelen vatandaşları coşturdu. Alanı dolduran dinleyiciler, birbirinden güzel şarkılar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Konseri dinleyenler arasında Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ile ilgili birimlerin müdürleride yer aldı. Konser sonrası dinleyicilere seslenen Başkan Yardımcısı Gürtunca, “Balkan ezgilerinin eşliğinde halayların çekildiği güzel bir akşamda doyasıya eğlendik. Ekrem-Erşan ikilisine ve bu etkinliği güzelleştiren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Semih başkanımızla birlikte Yunusemre, kültür ve sanat şehri olma yolunda ilerliyor” dedi. Konserin ardından Manisa Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yeliz Deniz de söz alarak, Ekrem-Erşan ikilisinin muazzam performansına ve organizasyona katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti. Deniz, “Böyle güzel bir etkinlik için başta Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban’a, ekibine ve Ekrem-Erşan ikilisine çok teşekkür ediyorum.” dedi. Etkinlikte çocuklar için de kukla gösterisi yapıldı.