Yunusemre Belediyesi, çevre dostu bir yaklaşım sergileyip ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüşüme kazandırarak hem çevreyi koruyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Yunusemre Belediyesi ekipleri, araç lastiği satışı ve onarımı yapan firmalardan topladıkları ömrünü tamamlamış lastikleri geri dönüşüme kazandırıyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yapılan bu çalışmalar kapsamında, ilçenin dört bir yanından toplanan lastikler, "25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği" doğrultusunda çevreye zarar vermemesi için toplanıyor. Ömrünü tamamlayan lastikler, yakıt ve kaplama malzemesi olarak ekonomiye kazandırılmak ve geri dönüşümü sağlanmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen LASDER (Lastik Sanayicileri Derneği) tarafından geri dönüştürülecek. Böylece çevre korunurken, ticaretin gelişmesine ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlanmış olacak.