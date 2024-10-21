Yunusemre Belediyesi, atık ilaçları kaynağından toplamaya başladı. Toplanan atık ilaçlar bertaraf edilmek üzere yetkili lisanslı firmalara gönderiliyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçede gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek, atık ilaçların çevreye zarar vermeden bertarafını sağlamak, çevre konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında atık ilaçları topluyor. Yunusemre Belediyesi’nin 29 Bölge Manisa Eczacı Odası’yla yaptığı protokol ile İlçe genelinde belirlenen eczanelere yerleştirilen atık ilaç kutularına atılan son kullanma tarihi geçmiş, kullanılamayan veya çeşitli nedenlerle kullanılamayacak hale gelmiş atık ilaçlar, Yunusemre Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik olarak kontrol edilip toplanıyor. Atık ilaçlar geçici olarak depolanıp, bertaraf edilmek üzere yetkili lisanslı firmalara gönderiliyor.