Yunusemre Belediyesinin organizasyonunda bu yıl 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 14 boyda 67’si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 pehlivan Yunusemre ilçesinde kispet kuşandı. Kıyasıya gerçekleşen müsabakalar sonunda altın kemerin sahibi Hüseyin Gümüşalan oldu.

Yunusemre Belediyesinin organizasyonunda bu yıl 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 14 boyda 67’si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 500 pehlivan Yunusemre ilçesinde kispet kuşandı. Kıyasıya gerçekleşen müsabakalar sonunda altın kemerin sahibi Hüseyin Gümüşalan oldu.

Ata sporu güreşe olan ilgiyi arttırmak, gençleri spora yönlendirmek amacıyla Yunusemre Belediyesinin Manisa Yağlı Pehlivan Güreş Geleneği’nin 577. yıl dönümünde Ortaköy Er Meydanı’nda 7’ncisini düzenlediği Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri yoğun ilgi gördü. Son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek ile beraber Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, İsmail Koç, Recep Kara, Mustafa Taş, Mehmet Yeşilyeşil gibi Türkiye’nin ünlü 67 başpehlivanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 500 pehlivan Ortaköy Er Meydanı’na çıktı. Organizasyonu; Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, İsmail Bilen, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Denizli Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, Sinop Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil ve siyasi toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve on binlerce güreşsever izledi.

Güreş öncesi Mesir macunu saçıldı

Müsabakalar öncesi Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, davetliler ve başpehlivanlarla birlikte vatandaşları selamladı. Selamlama sırasında tribünlere mesir macunu saçıldı. Güreşlerde sporculara başarılar dileyen Başkan Çerçi, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreşseverler, protokol üyeleri, değerli misafirler bugün güreşlerimizi yapıyoruz. Türkiye’nin en başarılı başpehlivanları burada kispet kuşanacaklar. Gençlerimizi ata sporumuz olan yağlı güreşe yönlendirmek istiyoruz. Güzel bir tesis yaptık. Ama sadece bu organizasyonu yapmıyoruz elbette. Hizmet ve projelerimizle marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Amacımız ‘Bu kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Müsabakalarda yer alan güreşçilerimize başarılar diliyorum. Organizasyonda emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Önümüzdeki yılın ağalık açık arttırması da müsabakalar sürerken yapıldı. Ağalık için 2021-2022 Güreş Ağası Celal Yaz, iş insanları Faik Bahçecikli, Yücel Aydın, Osman Çimenoğlu yarıştı. Çekişmeli geçen açık arttırmada 1 milyon 200 bin TL ile önümüzdeki yılın ağası iş insanı Yücel Aydın oldu. Açık arttırmanın ardından Başkan Çerçi, Güreş Ağası adına açık arttırmaya katılan İrfan Aydemir ve ağalık için yarışan adaylarla birlikte vatandaşları selamladı.

Altın kemerin sahibi Hüseyin Gümüşalan oldu

Türkiye’nin en başarılı güreşçilerinin kispet kuşandığı müsabakalarda başpehlivanlar Yuntdağı’nda altın kemer sahibi olmak için ter döktü. Finalde Ali Gürbüz ve Hüseyin Gümüşalan güreşti. Kıyasıya geçen müsabakanın galibi Hüseyin Gümüşalan oldu. Müsabakalarda; 2.’liği Ali Gürbüz, 3.’lüğü ise Menderes Saltık ve Süleyman Başer elde etti. Şampiyonlara madalyasını Başkan Çerçi ve protokol üyeleri taktı.

Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Deste Küçük Boy, Deste Orta Boy, Deste Büyük Boy, Küçük Orta Küçük Boy, Küçük Orta Orta Boy, Küçük Orta Büyük Boy, Büyük Orta Boy, Başaltı ve Baş olmak üzere 14 boyda gerçekleşen müsabakalar yoğun ilgi gördü. Müsabakalarda başarılı olan güreşçilere madalyalarını protokol üyeleri taktı. Büyük beğeniyle izlenen güreşleri on binlerce vatandaş takip etti.