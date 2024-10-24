Yunusemre Belediyesi, Sağlık Hizmetleri Merkezi’nde ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti veriyor.

Yunusemre Belediyesi, aile içi iletişim, evlilikte yaşadığı sorunlar, aile ve çocuk ilişkilerinde davranış bozuklukları, öğrencilerin sınav stresi yönetimi gibi konularda sorun yaşayan vatandaşların sıkıntılarını aile danışmanlığı hizmeti ile aşmalarına yardımcı oluyor. Hizmete ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Aile toplumun yapı taşıdır. Aile içindeki iletişimi ve ilişkileri düzenlemek, problemleri çözmek ailede huzuru oluşturmak aynı zamanda toplum huzuruna da büyük katkı sağlar. Aile danışmanlığı aile içi yaşanan iletişim aksaklıklarına ve problemlerine profesyonel bir bakış açısı sunar. Bizler belediye olarak kadın dayanışma merkezlerimizde ve Sağlık Hizmetleri Merkezimizde aile danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 444 62 09 numaralı telefondan arayıp başvurabilir” dedi.