Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla, Yunusemre Kent Konseyi binası içerisindeki Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi’nde, ailelere ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti veriliyor.

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla, Yunusemre Kent Konseyi binasında bulunan Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi’nde, Aile Danışmanı Sema Yıldırım tarafından ücretsiz olarak verilen danışmanlık hizmeti devam ediyor. Merkezde ailelere yaşadıkları sıkıntıları aşmalarında yardımcı olduklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Aile, ahlakın temeli toplumun bereketidir. Bu anlamda belediye olarak aile ve çocuk ilişkilerinde davranış bozuklukları, çocuklar ile iletişim noktasında ailelerin yaklaşımı, öğrencilerin sınav stresi yönetimi gibi konularda vatandaşlarımıza uzman aile danışmanımız tarafından ücretsiz olarak aile danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla bu tür hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.