Yunusemre Belediyesi, ilçenin dört bir yanında kilitli parke taşı döşeme ve tamirat çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçenin sokaklarını daha modern ve yaşanabilir hale getirmek için kilitli parke taşı döşeme ve tamirat çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barbaros, Muradiye ve Yenimahalle’de bozulan yolları yenileyerek, vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunuyor. Belediye ekipleri, belirlenen program çerçevesinde parke taşı döşeme ve kaldırım taşı yenileme çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, ilçede altyapı ve üstyapı düzenlemelerine büyük önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Üç mahallemizde ihtiyaç duyulan noktalarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve Yunusemrelilere daha güzel, daha düzenli bir çevre sunmak. Önceliğimiz her zaman halkımızın mutluluğu. Bu doğrultuda ekiplerimiz planlı bir şekilde ilçemizin her köşesinde çalışmalarını sürdürecek."