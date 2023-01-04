Yunusemre’de 2023 yılının ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. 2023 yılının güzel bir yıl olmasını dileyen Başkan Çerçi bu yıl da güzel hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.

Yunusemre’de 2023 yılının ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. 2023 yılının güzel bir yıl olmasını dileyen Başkan Çerçi bu yıl da güzel hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.

Yunusemre Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda yapılan toplantıda 27 madde madde görüşüldü. Yılın ilk meclis toplantısında denetim komisyonu seçimi yapılırken komisyon üyeliklerine M. Arif Alkan, Gürkan Koyuncu, Burak Yurga, Tufan Akan ve Bülent Mersinli seçildi. Toplantıda gündemi değerlendiren Başkan Çerçi, Yunusemre Meclisi olarak 2023 yılında da güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Çerçi, “2023 yılının ilk meclis toplantısını yapıyoruz. İnşallah yeni yıl hayırlar getirir. Acısıyla tatlısıyla, üzüntüsüyle hastalığıyla 2022’yi geride bıraktık. 2023’ün milletimize, devletimize, şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu yıl da güzel hizmetlerimizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Şubat ayı meclis toplantısının 7 Şubat Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.