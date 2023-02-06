Manisa’nın merkez ilçeleri olan Yunusemre ve Şehzadeler belediyeleri tarafından toplanan yardım malzemeleri ve iş makineleri, deprem bölgesine gönderildi.

Manisa’nın merkez ilçeleri olan Yunusemre ve Şehzadeler belediyeleri tarafından toplanan yardım malzemeleri ve iş makineleri, deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından tüm ülkede olduğu gibi Manisa’da da yardım kampanyası başlatıldı.

Yunusemre Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası yaraları sarmak için düğmeye bastı. Vatandaşların bağışlarıyla toplanan malzemeler Yunus Emre Millet Çarşısı’nda paketlenerek bölgeye gönderilirken belediyeye ait iş makineleri ve kamyonlar da bölgeye yönlendirildi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında kriz masası oluşturulurken; Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kaymakamlığı ve AFAD koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldı. Vatandaşların bağışlarıyla depremzedeler için acil ihtiyaç olan atkı, bere, mont, bot, kışlık kıyafet, yağmurluk, battaniye, uyku tulumu, biberon, bebek bezi ve maması ile temizlik malzemeleri toplanıp Yunus Emre Millet Çarşısı’nda paketlenerek gönderilmeye hazır hale getiriliyor. Yunusemre Belediyesi ayrıca yürütülen yardım çalışmalarında bölgede acil ihtiyaç duyulan iş makinesi ve kamyonları deprem bölgesine uğurladı. Yunusemre Belediyesi şantiyesinden yola çıkan kamyon ve iş makineleri bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarına destek olacak.

Millet Çarşısı’ndaki paketleme çalışmalarına katılan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlara seslenerek birlik olma çağrısı yaptı. Başkan Çerçi, “Burada vatandaşlarımızdan gelen yardım malzemelerini paketliyor, kamyonlara yüklenecek hale getiriyoruz. Bu yardımlar afet bölgesine ulaştırılacak. Hayırsever vatandaşlarımız yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor. Bağışlanan malzemeler burada tasnifleniyor. Yeni, kullanılmamış malzemeler paketleniyor. Bağışta bulunan, hassas davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gün dayanışma günüdür. Zorluklara karşı mücadele etme, birlik olma günüdür. Depremin vurduğu 10 ilimizde enkaz altında kalan, yaralanan vatandaşlarımız var. Evi zarar gören vatandaşlarımız var. Onların desteğimize ihtiyacı var. Destek veren tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm halkımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Cenab-ı Hakk, bir daha böyle acı yaşatmasın” diye konuştu.

Şehzadeler’in yardım konvoyu yola çıktı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen ve Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay gibi illerde de yıkıma neden olan deprem sonrasında harekete geçen Şehzadeler Belediyesi araç ve personelleriyle deprem bölgesindeki yaraları sarmak için harekete geçti. 12 araç ve 25 personelden oluşan bir konvoyu hızla hazır eden Şehzadeler Belediyesi konvoyu ilk olarak Kahramanmaraş’ta ve sonrasında da ihtiyaç olan diğer illerde kullanılmak üzere yola çıkardı. Konvoyu Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi’nden uğurlayan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ekiplere kazasız belasız bir yolculuk ve hayırlı görevler diledi.

Depremzedeler için başlatılan bir yardım kampanyası olduğuna da değinen Başkan Çelik, "Bununla ilgili paylaşımları yaptık. Yoğun bir ilgi ve destek var. Topladığımız yardımları Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza spor salonunda teslim ediyoruz. Oradan da kamyonlar doldukça kardeşlerimizin yaralarını sarmak için afet bölgesine gönderiyoruz. Şuana kadar katkıda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yardımları beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Yardımları getiremeyecek olan varsa Beyaz Masamız 444 95 45 nolu numaradan arandığında belediyeden gidip arkadaşlarımız alıyor ve toplama merkezine teslim ediyor. Hep birlikte yaraları saracağız. Allah beterinden korusun, yar ve yardımcımız olsun" dedi.