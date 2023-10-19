Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen ve birçok yönü ile Türkiye’de bir ilk olma özeliği taşıyan bina risk değerlendirme çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde 13 bin bina ve 100 bin bağımsız bölümün yerinde incelemesinin yapıldığı belirtilirken, Yunusemre’de bulunan 40 bin bağımsız bölümün ise risk değerlendirmesinin tamamlandığı ifade edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen, Manisa genelindeki 600 bin bağımsız bölümün ücretsiz olarak yapılan bina risk değerlendirme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirme toplantısında ele alındı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Doç. Dr. Mehmet Bakır Bozkurt ile Araştırma Görevlisi Dr. Taha Yasin Altıok yer aldı. Bina risk değerlendirme çalışmalarında gelinen nokta hakkında bilgiler aktaran Prof. Dr. Ali Demir, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yürütülen çalışmalarda yaklaşık 13 bin bina ve 100 bin bağımsız bölümün yerinde incelemesinin MCBÜ akademisyenleri ve Manisa İMO tarafından sürece dahil edilen inşaat mühendisleri tarafından yapıldığını ve şu ana kadar Yunusemre’de bulunan 40 bin bağımsız bölümün risk değerlendirmesinin tamamlandığını dile getirdi. Toplantıda Yunusemre ilçesinde çalışmalar tamamlandıktan hemen sonra Şehzadeler ilçesinde risk atama çalışmalarının gerçekleştirileceği, ardından tüm ilçelerde planlanan program dahilinde bina risk değerlendirme çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

Birçok yönü ile Türkiye’de bir ilk olan proje çerçevesinde il genelindeki 600 bin bağımsız bölümün ücretsiz olarak bina risk değerlendirme çalışmalarının yapılacağını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise çalışmayla binaların röntgeninin çekildiğini ifade ederek, Manisa genelindeki yapılarla ilgili önemli verilerin elde edileceğini söyledi. Başkan Ergün, MCBÜ akademisyenleri ve tüm teknik ekiplere bina risk değerlendirme çalışmalarına verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür etti.