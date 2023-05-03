TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 27 Nisan-1 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Rekor ziyaretçinin katıldığı festivale Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de Bilim Yunusemre ekibi ile birlikte katıldı.

Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 27 Nisan-1 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Genel olarak millî teknolojileri teşvik edip geliştirmek ve insanları bu alanda şuurlandırmayı hedefleyen festivalde seminerler, ödüllü teknoloji yarışmaları, yerli teknoloji sergileri yer alırken; paraşütle atlama, Solo Türk, Türk Yıldızları ve benzeri yerel-uluslararası kuruluşların hava gösterileri de gerçekleştirildi. TEKNOFEST’te bu yıl 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenlendi ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katıldı. TEKNOFEST’te paydaş kurumlar, açtıkları stantlarda geliştirdikleri ürün ve sundukları hizmetleri de sergiledi. Festivalde Ege bölgesinden katılan tek belediye olan Yunusemre Belediyesi ve Bilim Yunusemre standı en yoğun ilgiyi gördü. Standın ziyaretçilerine mesir macunu, kuru üzüm, üzüm şırası ikram eden Başkan Çerçi, miniklere de boyama kitabı dağıttı.

TEKNOFEST’e olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, “Gençlerimizi bilim ve teknolojiye yönlendirmek milli teknolojimizi geliştirmek amacıyla düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali İstanbul’da yine rekor bir katılımla yapıldı. Burada ülkemizin yüz akı gençleri projelerini sergiledi. Biz de Bilim Yunusemre ve Yunusemre Belediyesi olarak festivalde standımızı açtık. Öğrencilerimizle bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli bakanlarımız festivalin açılışını gerçekleştirdi. Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı’nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuldu. Bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk kez TEKNOFEST etkinlik alanında yerini aldı. Rekor katılımın olduğu festivalde gururlandık, onur duyduk gerçekten. İnanıyorum ki geleceğin bilim insanları buralardan çıkacak. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.