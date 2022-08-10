Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Yunusemre Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk hedefiyle sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Yunusemre Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk hedefiyle sürdürüyor.

Manisa’yı 2022-2023 Bölgesel Amatör Lig Futbol Sezonu’nda temsil edecek olan Yunusemre Belediyespor, 3. lig hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. 1 Ağustos’ta sahaya inen Mavi Beyazlılar, günde çift antrenmanla yeni sezona tempolu ve iddialı hazırlanırken, 15-25 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da kamp yapmayı planlıyor. Bir haftalık periyodu geride bırakan Yunusemre Belediyespor’da Teknik Direktör Erkan Aslan, yeni sezona ilişkin değerlendirmede bulundu. 3. ligi hedeflediklerini belirten Aslan, "Oyuncularımızın performansları her geçen gün artıyor. Bu şekilde devam edip lige hazır hale geleceğiz. Kulübümüzü bir üst lige çıkarma gayreti içindeyiz. Bir hedefimiz ve hayalimiz var. Bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Aslan, kadro planlamasının büyük bir bölümünü tamamladıklarını belirterek, "Başlarken kadroda 1 - 2 firemiz oldu. Oyuncu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kadromuzun yüzde 95’ini tamamladık. En fazla iki oyuncu transferi yapıp beklemeye geçmeyi planlıyoruz. Hazırlık maçları periyodu ve oyuncuların performansları sonrasında duruma göre takviye gündeme gelebilir. Ama şu andaki kadromuzdan gayet memnunuz. İçimize sinen bir takım yaptık. İstediğimiz her oyuncuyu aldık. Bu açıdan beklentilerimiz yüksek. Biz zevkli ve çekişmeli bir lig bekliyoruz. Rekabete hazırız. Bu kadroyla bu işin üstesinden gelebiliriz diye düşünüyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Kadro, tesis ve malzeme anlamında bizim istediğimiz her şeyi gerçekleştirdiler. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi bir aile olma yolundayız. Biz birlik olursak Manisa’ya bir profesyonel takım daha kazandırabiliriz. Burada herkesin desteği çok önemli. Bu desteği hissediyoruz. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.