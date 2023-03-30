Yunusemre Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırladığı erzak kolilerinin dağıtımına başladı.

Sosyal belediyeciliği önceleyen, hayata geçirdiği çalışmalar ile beğeni toplayan Yunusemre Belediyesi, yılın her ayı yaptığı yardımları Ramazan ayında da sürdürüyor. Özenle hazırlanan erzak paketleri, belediye ekipleri tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor. Şu ana kadar yüzlerce erzak kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Ekiplerimiz tarafından hazırlanan erzak kolilerimizin dağıtımına başlandı. Yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizi arayarak ya da belediyemize gelerek başvuruda bulunabilir. Bünyemizde kurduğumuz aşevi ve Halk Ekmek ile ihtiyaç sahibi ailelerimize Ramazan ayında da ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayının ülkemize ve İslam âlemine huzur, mutluluk, sağlık getirmesini temenni ediyorum" dedi.