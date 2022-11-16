Yunusemre Belediyesi personeli, “Senin on beş dakikan başkasının ömrü olsun” kampanyasında belediye hizmet binası önüne yerleştirilen mobil araçta, Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Yunusemre Belediyesi personeli, “Senin on beş dakikan başkasının ömrü olsun” kampanyasında belediye hizmet binası önüne yerleştirilen mobil araçta, Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Yunusemre Belediyesi ve Türk Kızılay Manisa Şubesi’nin iş birliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi. Yunusemre Belediyesi hizmet binası önüne yerleştirilen mobil araçta Yunusemre Belediyesi personelleri ve vatandaşlar kan bağışında bulundu. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kan bağışının önemine dikkat çekerek “Türk Kızılay Manisa Şubesi ile kan bağışı etkinliği yaptık. Dönem dönem kan bağışı etkinlikleri düzenliyoruz. Kan veren bütün bağışçılarımıza teşekkür ederim. Düzenli olarak kan bağışı çok önemli. Belediye olarak her zaman bu tür etkinlikleri destekliyoruz.” dedi.