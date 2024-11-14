Yunusemre Belediyesi, vatandaşının mutluluğu ve huzuru için çalışmalarını sürdürüyor. Yunusemre Belediyesi ve Met Didactic gerçekleştirdikleri işbirliği ile PLC ve hidrolik-pnömatik sistemlerinde uzaktan mesleki ve teknik eğitim gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediyesi, mesleklerinde kendilerini geliştirmek isteyen personellere yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimlere bir yenisi ekledi. Yunusemre Belediyesi ve Met Didactic el ele vererek ülkenin kalkınması için yoğun bir şekilde çalışan teknik personellere yönelik eğitim gerçekleştirdi. Eğitim kapsamında PLC ve Hidrolik-pnömatik sistemler üzerine Uzaktan Mesleki ve Teknik Eğitim toplantısı yapıldı. Online olarak verilen eğitimler kapsamında mesleklerinde kendilerini geliştirmek isteyen, donanımlarını artırarak daha başarılı bir iş hayatı hedefleyen teknik personeller katıldı. Eğitimlerde katılımcılar mesleki gelişimlerine verdikleri katkılardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür etti.