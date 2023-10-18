Yunusemre Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 2024 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi oy birliği ile kabul edilirken; Filistin’de yaşanan insanlık ayıbına dikkat çeken Başkan Çerçi İsrail’i kınayarak “Bunun adı savaş değil, soykırımdır“ dedi.

Yunusemre Belediye Meclis Toplantısının ikinci birleşimi Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda dört madde görüşüldü. Toplantıda 2024 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve 2024 Performans Programı oy birliği ile meclisten geçti. Oylama sonrası konuşan Belediye Başkanı Çerçi, Yunusemre Belediyesi’nin Türkiye’nin en başarılı belediyeler arasında yer aldığını ifade ederek bu başarıda emeği olanları kutladı. Başkan Çerçi açıklamasında, “Yunusemre Belediyesi olarak on yılı dolduruyoruz. Pek çok arkadaşımız önceki mecliste de vardı. Geçen sürede birlikte imkanları zorlayarak, kaynak üreterek güzel projelere imza attık. Ufak tefek eksikliklerimiz de olabilir. Ama burada kat edilen mesafe önemli. Yunusemre Belediyesi yaptığı yatırım ve hizmetler ile birçok belediyeden performans olarak çok daha başarılı bir belediye.” dedi.

Konuşmasında İsrail’in Filistin’de savaş suçu işlediğini kaydeden Başkan Çerçi, İsrail’i kınadı. Filistin’de bir insanlık dramı yaşandığını belirten Belediye Başkanı Çerçi, “Filistin’de bir zulüm yaşanıyor. İsrail’de yok etme politikası güden bir anlayış var. Bu anlayış devleti de ele geçirmiş bir vaziyette. Orada yıllardır devam eden bir direniş var. Haklı davalarında Filistin’in yanındayız. Dünya 5’ten büyüktür. Bir gün bunu da anlayacaklar. Gazze’de toplumun yüzde 44’ü 14 yaşın altında. Kadınlar ve çocukların üzerine bombalar yağdırılıyor. Sivil halk darmadağın ediliyor. Bunun adı savaş değil, soy kırımdır. İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." diye konuştu.

Mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanları ve başkanvekilleri de söz alarak İsrail’i kınadı. Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın 7 Kasım Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.