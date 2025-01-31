Yunusemre Kent Konseyi 2025 yılı Ocak Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yunus Emre Millet Çarşısı’nda yapıldı.

Yunusemre Kent Konseyi 2025 yılı Ocak Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda yapılan toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu ve Emine Özge Arslan, Mehmet Mesut Doğan, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç ve yürütme kurulu üyeleri, meclis üyeleri, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci ve partililer, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Genel Kurul toplantısında, mahalle meclisleri, gençlik ve çocuk meclisleri ile engelli meclislerine ilişkin önemli konular ele alındı, 2025 yılı faaliyet takvimi de görüşülerek karara bağlandı.

"Bu tür kurumlar zenginliktir"

Toplantıda katılımcılara seslenen Belediye Başkanı Semih Balaban kent konseylerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “16 mahallede mahalle meclislerimizi kurduk. Muhtarlarımızın öncülüğünde kent konseylerimizde mahalle meclisleri çalışmalarını sürdürüyor. Bizler Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği ile belediyemizin imkanları dahilinde çözüm üretmek için çalışmalarda bulunacağız. Kent konseylerinin halkın doğrudan sesi olmasından yanayız. Bu meclislerimizde kent konseyimizde değişik siyasi partilerden insanlarımızın olması bizler için çok önemli. Bu bir zenginliktir. Bu zenginliği değerlendireceğiz.”

"Kent konseyleri halkın sesidir"

Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kent Konseyleri halkın sesidir. Demokrasinin önemli unsurlarından biri de halkın yönetime katılımının sağlanmasıdır. El birliği ile Yunusemremizi daha güzel bir kent yapmak için çalışacağız. Sevginin ve huzurun kenti Yunusemre olacaktır.”