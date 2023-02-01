Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevreci tesisi Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahası’na evsel atıkların sağlıklı bir şekilde taşınması için inşa edilen katı atık transfer istasyonlarına bir yenisi daha ekleniyor. Manisa merkezine hizmet verecek olan transfer istasyonunda incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, istasyonun en kısa sürede tamamlanarak, hizmete açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin çevreci tesisi Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahası’na evsel atıkların sağlıklı bir şekilde taşınması için inşa edilen katı atık transfer istasyonlarına bir yenisi daha ekleniyor. Manisa merkezine hizmet verecek olan transfer istasyonunda incelemelerde bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, istasyonun en kısa sürede tamamlanarak, hizmete açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Gökçe ve birim mühendisleri ile birlikte, Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden katı atık transfer istasyonunda incelemelerde bulundu. İller Bankası yetkilileri ve yüklenici firma yetkilileriyle transfer istasyonunda inceleme yapan ve bilgi alan Genel Sekreter Yardımcısı Memiş, merkez Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerine hizmet verecek olan istasyonun en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

En kısa sürede hizmete kazandırılacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde, Manisa’nın 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömen Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahası’nın şehre kazandırıldığını belirten Memiş, “Saruhanlı, Turgutlu, Demirci, Selendi, Gördes, Akhisar, Sarıgöl ve Kırkağaç ilçelerimize katı atık transfer istasyonları inşa ettik. Evsel atıkları, bu istasyonlarımızdan kapalı sistem ve sızdırmazlık özelliği olan tırlarımızla alarak Uzunburun’daki tesisimize taşıyoruz. Merkez ilçelerimize hizmet verecek katı atık transfer istasyonumuzu da en kısa sürede hizmete açmayı hedefliyoruz. Çevreci yatırımlarımızla hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.