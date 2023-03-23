Yunusemre Belediyespor, konuk ettiği Kartalspor’u 2-0 yenerek zirve yarışında önemli bir galibiyete daha imza attı.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yunusemre Belediyespor, hafta içi mesaisinde Kartalspor’u ağırladı. Muradiye Futbol Sahası’nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, zirve yarışında kritik bir galibiyete imza attı. Yunusemre’yi üç puana taşıyan golleri 46. dakikada Serhan Karahan ve 90+5. dakikada Bartu Umut kaydetti. Müsabakanın 64. dakikasında Semih Baştan’ın penaltı atışını kaleci kurtardı. 90+6’da ise Kartalspor’dan Vedat Önel kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yunusemre Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 44 yaptı ve zirve takibini 1 puan farkla sürdürdü. Yunusemre Belediyespor, 21. haftayı Salihli Belediyespor’un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen 3-0 galip geçecek.