Yunusemre Belediyespor, konuk ettiği Kartalspor’u 2-0 yenerek zirve yarışında önemli bir galibiyete daha imza attı.

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Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yunusemre Belediyespor, hafta içi mesaisinde Kartalspor’u ağırladı. Muradiye Futbol Sahası’nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, zirve yarışında kritik bir galibiyete imza attı. Yunusemre’yi üç puana taşıyan golleri 46. dakikada Serhan Karahan ve 90+5. dakikada Bartu Umut kaydetti. Müsabakanın 64. dakikasında Semih Baştan’ın penaltı atışını kaleci kurtardı. 90+6’da ise Kartalspor’dan Vedat Önel kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yunusemre Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 44 yaptı ve zirve takibini 1 puan farkla sürdürdü. Yunusemre Belediyespor, 21. haftayı Salihli Belediyespor’un ligden çekilmesi nedeniyle hükmen 3-0 galip geçecek.