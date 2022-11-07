Yunusemre Belediyespor Karma Judo Takımı, Van’da düzenlenen Spor Toto Ümitler Judo Mix 1. Lig 1. Etap Müsabakalarında 9 maçta 18 puan toplayarak alkış aldı.

Yunusemre Belediyespor Karma Judo Takımı, Van’da düzenlenen Spor Toto Ümitler Judo Mix 1. Lig 1. Etap Müsabakalarında 9 maçta 18 puan toplayarak alkış aldı.

Yunusemre Belediyespor Ümitler Karma Judo Takımı, Türkiye Judo Federasyonu tarafından Van’da düzenlenen Spor Toto Ümitler Judo Mix 1. Lig 1. Etap Müsabakalarında umut veren bir görüntü çizdi. 20 kulübün katılımıyla iki gün süren müsabakalarda ter döken Mavi Beyazlı judocular, 9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken, 1. etabı 18 puan ve averajla 6’ncı sırada bitirdi. Yunusemre Belediyesporlu judocular, 9-10 Aralık’ta Amasya’da yapılacak 2. etapta maksimum puanları toplayıp ligi üst sıralarda bitirmek istiyor. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Orhan Akdemir, 2. etapta daha iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını söyledi. Birbirinden zorlu rakiplere karşı iyi mücadele ettiklerini kaydeden Akdemir, "Van’da 20 takım arasında ilk 6’da yer alarak ligin güçlü takımlarından biri olduğumuzu gösterdik. Sporcularımızı azim ve isteğinden ötürü tebrik ediyorum. Yeni hedefimiz Amasya. Orada da maksimum performansla ligi güzel bir yerde bitirmek için çalışacağız. Bizlere destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Çerçi’ye, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.