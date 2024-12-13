Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hasta Nakil Ambulansı ile hasta vatandaşları hastanelere ulaştırıyor. Hasta Nakil Ambulansı hizmetinden faydalanan 84 yaşındaki Avniye Uğur, bu çalışmayla hayatının kolaylaştığını belirtti.

Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Hasta Nakil Ambulansı ile çeşitli nedenlerle sağlık hizmetine ulaşamayan bireylerin bu sorununu ortadan kaldırıyor. Ambulans sayesinde acil tıbbi müdahale gerektirmeyen, yatağa bağımlı hastalar evlerinden alınıp hastanelere ulaştırılıyor. Hastanelerde işlemleri tamamlanan hastalar yine ambulans aracılığı ile evlerine geri bırakılıyor.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar memnun

Hasta nakil ambulansı hizmetinden yararlanan 84 yaşındaki Avniye Uğur, belediyenin gerçekleştirdiği çalışmadan memnuniyetini dile getirdi. Uğur, ne zaman ihtiyacı olsa yanında olan Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür ederken, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “84 yaşında emekli öğretmenim. 2 ay önce belimden ameliyat oldum. Kaç kez hasta nakil ambulansını çağırdım. Belediyemiz sağ olsun ne zaman çağırsak yanımızda oldu. Bizleri düşündüğü için Yunusemre Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür ediyorum. Hastaneye ulaşmamızı kolaylaştırdıkları ve güler yüzlü çalışmalarından dolayı görevli personellerin de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

“Dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştırmak görevimiz”

Yardıma ihtiyaç duyan her bireyin yanında olmaya büyük önem verdiklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Avniye teyzeye sağlıklı ömür dilerken belediye olarak önceliklerinin dezavantajlı bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Başkan Balaban, “Bir takım sağlık problemleri yaşayan Avniye teyzemiz gibi yüzlerce dezavantajlı vatandaşımızın yanında olmak bizim öncelikli görevimiz. Hasta nakil ambulansı hizmetimiz ile sağlık açısından zor durumdaki vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hasta nakil ambulansı hizmetimize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız 444 62 09 numaralı çağrı merkezimizden bize ulaşabilir” diye konuştu.