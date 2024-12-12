Yunusemre Belediyesi ekipleri, Muradiye Mahallesi’ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Parkı’nda gerçekleştirdikleri çimlendirme ve bakım çalışmaları sonuç verdi. Çalışmaların ardından park, yemyeşil bir görünüme kavuşarak mahalle sakinlerinin beğenisini topladı.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi’ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Parkı’nda gerçekleştirdiği çim ekimi ve bakım çalışması yaptı. Çalışma sonucunda yemyeşil bir görüntüye kavuşan park, çocuklar ve aileleri için daha keyifli bir ortam haline geldi. Muradiye Mahallesi sakinleri ve çocuklar, yenilenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Parkı’nda huzurlu ve konforlu vakit geçirebilecek.