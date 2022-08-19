Manisa’da yoğun ilgi gören Yunusemre Belediyespor Yaz Futbol Okulu sona erdi.

Manisa’da yoğun ilgi gören Yunusemre Belediyespor Yaz Futbol Okulu sona erdi.

Yunusemre Belediyespor’da 300’ün üzerinde katılımın olduğu Yaz Futbol Okulu kursu sona erdi. Çocukların fiziksel ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlamak ve Türk futboluna yetenekli sporcular kazandırmak amacıyla açılan futbol okulunun son antrenmanı tamamlandı. Uzman antrenörler eşliğinde Muradiye Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri’nde yapılan kurslara katılan çocuklar, yaz tatili boyunca futbol oynamanın keyfini doyasıya yaşadı. Kurslara ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Futbol Altyapı Sorumlusu İbrahim Sarıoğlu, 2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılı sezonunun ardından açtıkları yaz futbol okulu ile 5 - 13 yaş grubundaki çocuklara futbol eğitimi verdiklerini söyledi. Kursun faydalı ve eğlenceli geçtiğini belirten Sarıoğlu, "Yüzlerce çocuğumuzu bu yaz da futbolla buluşturduğumuz için mutluyuz. Kurslara gösterilen ilgiden gayet memnunuz. Buradan seçtiğimiz bazı yetenekleri yaz - kış devam ettirdiğimiz elit yaş gruplarımıza dahil edeceğiz. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin destek ve öncülüğünde topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın yolu ve bahtı açık olsun" dedi.