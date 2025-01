Eşpedal Derneği Manisa Temsilcisi görme engelli Mert Üzel, arkasına oturduğu yol arkadaşının sürüşü sayesinde karanlıktaki hayatını aydınlığa dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor. Üzel bu duyguyu Yunusemre’deki tüm engelli bireylerin yaşamasını istediği için Yunusemre Belediyesi’nden destek istedi.

Eşpedal Derneği Manisa Temsilcisi Mert Üzel, Bisiklet Platformu Gönüllüleri Manisa Temsilcisi Remzi Yıldız ve paralimpik bisikletçi Rasim Volkan, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca’yla bir araya geldi. Dernek temsilcileri, Gürtunca’dan engelli sporcularla ilgili etkinlikTe yer almak istediklerini ifade ederek belediyeyle ortak olarak AB Projesi yazmak, ilçede yaşayan engelli sporcuların ihtiyaçları için destek istedi.

“Engellilerin sosyal hayata katılmalarını istiyoruz”

Doğuştan yüzde elli görme engelli olan Eşpedal Derneği Manisa Temsilcisi Mert Üzel, bisiklete binerek engelinin hayatına yön vermesine izin vermediğini dile getirirken; bu sporun önemine dikkat çekti. Üzel, “Bisiklet bana göre doğayı kendi gücünle aşabilmenin yolu. Bisiklet üzerindeyken kendimi dertlerimden ve korkularımdan arındırarak rahatlayabiliyorum. İstediğimiz sadece Manisa’da rahatça bisiklet sürmek. Bu sayede engellilerin hayatını bağımsızlaştırarak onları sosyal hayata katılmasını istiyoruz” dedi.

Yunusemre Belediyesinden destek istediler

Bisiklet sürmeye arkadaşlarının yardımı ve yönlendirmeleriyle yedi yaşında başladığını aktaran Dernek Başkanı Üzel, yaptıkları çalışmalar için Yunusemre Belediyesi’nden destek istedi. Üzel konuşmasında, “Başta çok zorlandım. Engelimin hayatımın önüne geçmesine izin vermedim. Bugün ise Eşpedal Derneğinin Manisa Temsilcisi oldum. Derneğin İzmir’deki temsilciliğiyle görüşerek ilimize tandem bisikletin gelmesi için görüştük. Şu anda bir adet tandem bisikletimiz var. Bu sayıyı arttırarak Manisa’da daha fazla engelliye ulaşarak onlarında bisiklet kullanmayı öğrenmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Sosyal belediyecilik vurgusu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ise belediye olarak engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını belirterek şunları söyledi: “Toplumun her bireyini kucaklayan bir belediyeyiz. Başkanımız Semih Balaban her zaman Sosyal Belediyeciliğin altını çizer. Biz de ilçemizde yaşayan engelli sporcuların ihtiyaçlarına destek olacağız. Bu sayede engelli olduğu için sosyal hayata karışmaktan endişelenen vatandaşlarımızı, hayatların rahatça yaşamalarını sağlamak istiyoruz.”