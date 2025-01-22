Yunusemre Belediyesi Yeni Mahalle Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde spora başlayan 41 yaşındaki Nilgün Özvardar, 6 ayda 27 kilo vererek sağlıklı ve fit bir görünüme kavuştu. Özvardar, “Kilo vererek fazla kiloya bağlı hastalıklarımı atlattım. Hayatım değişti" dedi.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor işbirliğiyle Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezlerinde açılan spor kurslarında sağlıklı yaşamın kapısı ardına kadar açılıyor. Yoğun ilgi gören bu merkezlerde kadınların hayatını değiştiren azim dolu başarı hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Yeni Mahalle Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde kurs gören 41 yaşındaki Nilgün Özvardar, 6 ayda 27 kilo vererek hem fazla kiloya bağlı hastalıklarını atlattı hem de fit bir görünüme kavuştu. Doktorunun tavsiyesiyle spora başladığını belirten Özvardar, yeni görünümünün kendini mutlu ettiğini söyledi.

‘Özgüvenim arttı’

Özvardar, "Daha önce çok kiloluydum, ayakkabılarımı bile bağlayamıyordum. Giydiğim hiçbir şey yakışmıyordu. Fazla kilodan ötürü diyabet, yüksek tansiyon, kalp ritim bozukluğu, karaciğer yağlanması gibi hastalıklarım da oluşmuştu. Bu nedenle doktorum bana spora gitmemi önerdi. Hemen spora yazılıp Cansu hocamla tanıştım. Sağ olsun hocam benimle çok ilgilendi ve değişimime çok yardımcı oldu. Spor ve diyetle birlikte 6 ayda 93 kilodan 66 kiloya düştüm. Özgüvenim arttı. Şu an çok hafifledim. Dolabım değişti. Artık ne giysem yakışıyor. Kendimi daha güzel ve genç hissediyorum. Her şeyi beyinde bitirdim ve başardım. Ama diyetim devam ediyor. Bir daha da asla geri dönmeyeceğim. Bizlere böylesine güzel bir imkanı sunan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a ve Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik’e teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Azmiyle arkadaşlarına örnek oldu

Yunusemre Belediyespor Antrenörü Cansu Kahrıman da kursiyer Nilgün Özvardar’ın düzenli ve disiplinli şekilde hedefine ulaştığını belirterek, "Nilgün hanım azmiyle çevresine çok iyi bir örnek oldu. Sağlıklı ve fit görünmek isteyen herkesi salonumuza bekliyoruz" diye konuştu. Yunusemre Belediyesi Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi Spor Salonları Sorumlusu Zarife Tok ise açtıkları kurslarda kadınların zayıflamalarının yanı sıra rahatsızlıklarından kurtulup sağlıklarına kavuşmasının kendileri için çok daha önemli olduğunu söyledi ve Nilgün Özvardar’ı azminden ötürü tebrik etti.