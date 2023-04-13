Manisa Yunusemre Belediyesi öğrencilere bilimi ve deney yapmayı sevdirmek için gerçekleştirdiği Bilim Şenliği’ni bu yıl 15 Nisan Cumartesi günü Yunus Emre Millet Çarşısında düzenlenecek.

Gelecek Nesiller İçin sloganıyla öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapan Yunusemre Belediyesi, bu yıl da Yunusemre Bilim Şenliği gerçekleştirecek. 6 - 14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek olan etkinlikler ile öğrenciler akıl oyunları, matematik şenliği, takım çalışmaları ve deneyler ile keyifli anlar yaşayacak. Bilim Yunusemre’deki öğretmenlerin rehberliğinde yapılacak deneylerde etkinliğe katılan öğrenciler hem eğlenecek hem öğrenecek. Yunus Emre Millet Çarşısı 3. katta yapılacak olan etkinlikler 15 Nisan Cumartesi günü saat 11.00 başlayacak.