Yunusemre Belediyespor’un motokrosçusu Berat Atamtürk, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 3. Ayak Yarışları’nda MX 2 Junior kategorisi ikinci yarışta ikinci, genel klasmanda üçüncü oldu.

Türkiye Motokros 3. Ayak Şampiyonası İstanbul Çatalca Parkuru’nda düzenlendi. Farklı kategorilerde birçok sporcunun katıldığı heyecan dolu yarışa katılan Yunusemre Belediyespor’un motokros sporcularından Berat Atamtürk MX 2 Junior kategorisinde yapılan ikinci yarışta ikinci olurken, genel klasmanda ise üçüncü oldu. MX 2 kategorisinde yarışan Bedray Atamtürk ise sıralamalarda geçirdiği kazada sağ kolunda oluşan kırıktan dolayı yarışa devam edemedi. MX kategorisinde Sabri Bahadır altıncılık elde ederken, MX 2 kadınlar kategorisinde ise Beyza Tohum dördüncü oldu. Yarışlarda derece elde eden sporcu Berat Atamtürk yaptığı açıklamada, Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden motokros parkurunda yaptığı antrenmanların başarısında önemli rol oynadığını belirterek, desteklerinden ötürü Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür etti. Atamtürk ayrıca önümüzde günlerde yapılacak dördüncü ayak yarışlarına da en iyi şekilde hazırlanıp birincilikle dönmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.