Yunusemre Belediyespor Genç Erkek Hentbol Takımı, ligde tüm maçlarını kazanarak Manisa şampiyonu oldu.

Yunusemre Belediyespor Genç Erkek Hentbol Takımı, ligde tüm maçlarını kazanarak Manisa şampiyonu oldu.

Yunusemre Belediyespor Genç Erkek Hentbol Takımı, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hentbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Gençler Hentbol İl Birinciliği’nde şampiyon oldu. Grubunda oynadığı tüm maçları kazanan Mavi Beyazlılar, 2023 yılına şampiyonluk kupası ile başladı. Bu sonucun ardından Yunusemreli hentbolcular, Manisa’yı Türkiye Yarı Final Müsabakaları’nda temsil etmeye hak kazandı. Şampiyonluğun mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, başarıda emeği geçen herkesi tebrik ederek, "Kulüp olarak yeni yılda ilk kupamızı gençler hentbolda kazandık. Takımımımızla gurur duyuyoruz. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımızın şampiyon olması, A Takım seviyelerine gelmesi, bizleri gelecek için umutlandırıyor. Şampiyonlukta emeği geçen teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyor, yarı finallerde başarılar diliyorum" diye konuştu. Alkan ayrıca Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye desteklerinden ötürü teşekkür etti.