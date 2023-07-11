Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yunusemre Belediyespor’da teknik direktörlüğe Suat Avcı getirildi.

Manisa’nın Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerinden Yunusemre Belediyespor’un yeni teknik direktörü Suat Avcı oldu. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 Sezonu Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü için Suat Avcı ile anlaşmaya vardık. Bir dönem kulübümüzde futbol oynayıp kaptanlık yapan ve geçen sezon yardımcı antrenörlük görevinde bulunan hocamıza başarılar dileriz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

38 yaşındaki teknik direktör Suat Avcı, kendisini bu göreve layık gören kulüp yönetimine teşekkür ederek, Manisa’yı BAL’da en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışıp ekip ruhuyla hareket edeceklerini söyledi.