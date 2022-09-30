Yunusemre Belediyespor, pazar günü Bölgesel Amatör Lig’in ilk haftasında konuk olacağı Bağcılarspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

Yunusemre Belediyespor, pazar günü Bölgesel Amatör Lig’in ilk haftasında konuk olacağı Bağcılarspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

2022-23 Futbol Sezonu Bölgesel Amatör Lig’de Manisa’yı temsil edecek olan Yunusemre Belediyespor, 2 Ekim Pazar günü ilk hafta müsabakasında ligin iddialı ekiplerinden Bağcılarspor ile karşılaşıyor. Hazırlıklarını Muradiye Futbol Sahası’nda yaptığı antrenmanla tamamlayan Mavi Beyazlılar, şampiyonluk yolundaki ilk sınavından istediği sonuçla ayrılmak istiyor. İyi bir çalışma sürecinden geçtiklerini belirten teknik direktör Erkan Aslan, takımın lige hazır olduğunu söyledi. Ana hedeflerinin kulübü profesyonel liglere taşımak olduğunu kaydeden Aslan, "Bu hedefe ulaşmak için elimizden gelenin maksimumunu sahaya vereceğiz. İlk maçlar zordur. Bağcılar’a umutlu gidiyoruz. Tek düşüncemiz oradan mutlu bir sonuçla dönmek. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.

Bağcılar Mahmutbey Stadı’nda saat 15.00’te oynanacak maçı Bursa bölgesi hakemi Engin Ferik yönetecek.