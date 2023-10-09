Yunusemre Belediyespor, 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig ilk hafta maçında Manisa 1965 Spor Kulübü’nü konuk edecek.

Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezon heyecanı önümüzdeki hafta başlıyor. 14-15 Ekim’de başlayacak müsabakalarda Manisa’yı temsil edecek üç takımdan biri olan Yunusemre Belediyespor, ligin ilk haftasında Manisa 1965 Spor Kulübü’nü, Muradiye Futbol Sahası’nda konuk edecek. Yeni sezonun hayırlı olmasını temenni eden Yunusemre Belediyespor Teknik Direktörü Suat Avcı, hazırlık döneminin ardından ligin ilk maçına konsantre olduklarını belirterek, sezona üç puanla başlamak istediklerini söyledi. BAL 4. Grup’ta yer alan Yunusemre Belediyespor’un grubunda; Yıldızspor 45 FK (Manisa), Manisa 1965 Spor Kulübü (Manisa), İzmirspor (İzmir), Tire 2021 Futbol Kulübü (İzmir), Çeşme Belediyespor (İzmir), Alaçatıspor (İzmir), Bayındırspor (İzmir), Asarlık Gençlikspor (İzmir), Tavşanlı Linyitspor (Kütahya), Tavşanlı Tepecikspor (Kütahya), Kütahya İl Özel İdarespor (Kütahya), Belediye Bolvadin Termalspor (Afyon), Emirdağspor (Afyon) ve Bilecik 1969 SK (Bilecik) takımları bulunuyor.