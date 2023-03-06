Öte yandan Yunusemre Belediyespor, maçın 3. dakikasında penaltı kazanırken, topun başına geçen Enes Yıldırım’ın şutunu kaleci Hakan Ekinci kurtardı. Ayrıca Saruhanlı Belediyespor’da Muhammet Ali Şengül 37. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 16. hafta müsabakasında Saruhanlı Belediyespor FK ile karşı karşıya geldi. Muradiye Futbol Sahası’nda oynanan maçtan 4-1 galip ayrılan Yunusemre, puanını 36 yaparak liderliğini sürdürdü. Mavi-beyazlı ekibe üç puanı getiren golleri 16. dakikada Enes Yıldırım, 21. dakikada Batuhan Dinçer Yokuş, 34. dakikada Semih Baştan ve 53. dakikada Gökhan Dincer kaydetti. Saruhanlı’nın golünü ise 23. dakikada Ümit Yılmaz attı.

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