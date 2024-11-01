Yunusemre Belediyespor ile Manisa 45 Spor Kulübü, çocuk ve gençlerin topluma ve spora kazandırılması için ortak projeler yapacak.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde sporun gelişimi için ortak adımlar atılıyor. Bu amaç doğrultusunda Yunusemre Belediyespor ile Manisa 45 Spor Kulübü yönetimi bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Manisa 45 Spor Kulübü Başkanı Suat Aygür, yönetici Yusuf Özdemir, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette iki kulübün birlikte yapacağı projeler konuşuldu. Manisa 45 Spor Kulübü Başkanı Suat Aygür ziyarette yaptığı açıklamada judo branşında yaklaşık 30 yıldır ferdi olarak Manisa ve Türk judosuna hizmet ettiklerini, resmi olarak da bir yıl önce kurulduklarını kaydederek, "Horozköy semtimizde Tanju Zigen hocamız öncülüğünde Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu Spor Salonu’nda binlerce çocuğun hayatına judo ile dokunduk. Kulüpleşme çalışmalarımız neticesinde yaklaşık bir yıl önce resmi olarak kurulduk, şu anda altyapımızda 150 civarı sporcumuz var. 30 yılda çok sayıda milli sporcular ve antenörler yetiştirdik. Horozköy semtinde "Bodrum katında açan çiçekler" sloganıyla başlattığımız çalışmalarla Manisa tarihinden ilk kez bir judocuyu olimpiyatlara gönderdik. Bizim altyapımızdan yetişen Fidan Ögel kızımız Paris 2024’te ülkemizi temsil etti. Sadece judoda değil birçok branşta çocuklarımızın topluma ve spora kazandırılmasına yönelik projelerimiz var. Bunları Yunusemre Belediyespor ile birlikte hayata geçirmek istiyoruz" dedi. Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Manisa 45 Spor Kulübü’ne özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Kanik, "Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban’ın öncülüğünde şehrimizdeki tüm amatör spor kulüplerimizle ortak hareket etmekten mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız için birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.