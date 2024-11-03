Yunusemre Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile imzalanan protokol kapsamında belediye bünyesindeki kreş, çocuk kültür sanat merkezi ve gündüz bakımevlerinde görev yapan eğitmenlere, eğitim verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yunusemre Belediyesi arasında imzalanan protokol ile belediyeye bağlı kreş, çocuk Kültür sanat merkezi ve gündüz bakımevlerinde görev yapan eğitmenlere eğitim verildi. Yunusemre Belediyesi Encümen Salonu’nda verilen eğitimde MCBÜ Eğitim Fakültesi PDR Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Erol Esen, Dr. Öğr. Üyesi İsmet Koç, aynı fakülteden Türkçe Anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Serdar Akbulut ve MCBÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Özçelik İletişim becerileri, dil gelişimi, çocuklarda toplumsal cinsiyet gibi konularda etkinlikler, uygulamalar ve atölye çalışmaları ile anlatıldı. Eğitime ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu tür eğitimlerin çocukların daha kaliteli bir eğitim süreci geçirmeleri için önemli olduğunu vurguladı. Başkan Balaban açıklamasında, “Eğitmenlerimizin bilgi ve yetkinliklerini artırarak çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Eğitim her zaman önceliğimiz olacak.” dedi.