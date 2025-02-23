Yunusemre Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türk Halk Müziği Korosu konseri, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel türkülerin yankılandığı konser, yoğun ilgi gördü.

Yunusemre Belediyesi, ilçeyi bir kültür ve sanat merkezi haline getirme vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda düzenlenen konser, dinleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. 35 korist ve 11 saz ekibinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, şef Mustafa Kılınç yönetiminde sahne aldı. Konseri izleyenler arasında Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç ve Kültür İşleri Müdürü Yasemen Sarar da yer aldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser, unutulmaz anlara sahne oldu.

Geçmişten günümüze sevilen türkülerle renklenen gecede, dinleyiciler cep telefonu ışıklarıyla sahneye eşlik etti. Duygusal anların yanı sıra halaylarla coşku zirveye çıktı. Konserde bir konuşma yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, vatandaşların huzur ve mutluluğu için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, "Kültür ve sanatı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.