Yunusemre Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Yunus Emre Millet Çarşısı’nda Diyabet Farkındalık Eğitimi ve Kan Şekeri Taraması gerçekleştirdi.

Sağlıklı toplum, sağlıklı Yunusemre amacıyla pek çok projeye imza atan Yunusemre Belediyesi, vatandaşının mutluluğu ve sağlığı için 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabet hastalığına dikkat çekti. Yunus Emre Millet Çarşısı’nda Diyabet Farkındalık Eğitimi verilirken, Kan Şekeri Taraması da gerçekleştirildi. Programa Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Gök, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata ilgili personel ve vatandaşlar katıldı. Diyabet hastalığının anlatıldığı eğitimde Diyetisyen Sevcan İnci tarafından Tip1 ve Tip 2 diyabette tıbbi beslenme tedavisi, diyabetin sebep olduğu sağlık sorunları ve diyabetten korunmak için dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.