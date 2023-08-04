Yunusemre Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla 8 noktada vatandaşlara aşure ikramı yaptı.

Yunusemre Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yaptı. İmam-ı Azam Camii, Yeşil Camii, Hacı Yahya Camii, Muradiye Çarşı Camii, Saruhanbey Camii, Millet Çarşısı Camii, Altınçukuru Camii ve Aşağıkayapınar Camii’nde yapılan aşure dağıtımına ilgi yoğun oldu. Vatandaşlara aşure ikram eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, aşurenin paylaşma, hayır ve bereketi simgelediğini belirterek, “Aşure berekettir, paylaşmaktır. Aşure günlerinin Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bizler de bu vesileyle Yunusemre Belediyesi olarak İmam-ı Azam Camii, Yeşil Camii, Hacı Yahya Camii, Muradiye Çarşı Camii, Saruhanbey Camii, Millet Çarşısı Camii, Altınçukuru Camii ve Aşağıkayapınar Camii’nde vatandaşlarımız ile buluştuk. Bereketin ve paylaşmanın kutsallığının en önemli simgelerinden olan aşure gününde rabbim yapılan hayırları kabul etsin” dedi.

Aşure dağıtımına Başkan Çerçi’nin yanı sıra AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Hasan İlkcan Durmaz, AK Parti Yunusemre Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Oyit, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve partililer eşlik etti.