Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri Tevfikiye Mahallesi 3804 Sokakta bulunan parkı yeniledi. Yenilenen park ile bölgede yaşayan çocukların daha mutlu oldukları görüldü.

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile vatandaşlarının mutlu ve konforlu bir şehirde yaşamasını sağlayan Yunusemre Belediyesi, Tevfikiye Mahallesinde bulunan parkta yenileme çalışması yaptı. 3804 sokakta bulunan parkta bölgede yaşayan çocuklar artık daha mutlu. Tevfikiye Mahallesinde yapılan parkın bölgede yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, halkın mutluluğu için çalışmaya var güçleri ile devam edeceklerini belirtti. Başkan Çerçi, “Tevfikiye Mahallesi 3804 Sokakta yaşayan vatandaşlarımızın talebi olan parkımızı yeniledik. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde. Gelecek nesillerimizi önemsiyor, onların mutluluğu için her şeyi yapıyoruz. Bölgemizde yaşayan çocuklarımıza yenilenen parkımız hayırlı olsun” dedi.