Yunusemre Belediyesi, Medeni Kanunun kabul edilişinin 99. yılında Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ne Manisa ve Türkiye’de kadın hareketinin önemli isimlerinden biri olan Melek Gökmen’in ismini verdi.

Yunusemre Belediyesi, Medeni Kanun’un kabul edilişinin 99. yılı dolayısıyla anlamlı bir adım attı. Türkiye’de kadın hareketinin öncü isimlerinden biri olan Melek Gökmen’in adı, Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ne verildi. Merkezin isminin değiştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Eşi Serap Balaban, Melek Gökmen’in torunu Prof. Dr. Fatmagül Berktay, Belediye Başkan Yardımcılarından Emine Özge Arslan ile Hakan Gürtunca, müdürler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu etkinliğin tarihi bir anlam taşıdığını belirterek şunları söyledi: "İsimlerini vererek onları saygıyla anmak adına böyle bir etkinlik başlattık ve ilk adımı da Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki değerli dostlarımızla birlikte atmaya karar verdik. Böylece hep birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz. Melek Gökmen kimdir dersek; kendisi Manisa Kadınlar Cemiyeti’nin kurucu başkanıdır ve aynı zamanda Kuvâyı Milliye’nin Manisa’daki örgütlenmesinde aktif rol üstlenmiştir. Emperyalist işgale karşı Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen önemli bir kadın kanaat önderidir. Cumhuriyetle birlikte Yardımseverler Derneği ve Halkevi başkanlığı gibi önemli görevler üstlenmiş ve yaklaşık bir asır önce Manisa’da kadın mücadelesinin temel taşlarını döşemiştir."

Başkan Balaban ayrıca, Melek Gökmen’in torunu Prof. Dr. Fatmagül Berktay’ın da kadın hakları ve kadın hareketi konusunda önemli bir teorisyen ve aktivist olduğunu belirterek, onun anneannesinin adını taşıyan bir merkezin açılışına katılmasının kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Balaban, Berktay’ın sadece teorik olarak değil, aktif mücadeleyle de kadın hakları konusunda önemli katkılar sunduğunu, toplumsal haklar için verdiği mücadele nedeniyle cezaevinde dahi kaldığını vurguladı.

Prof. Dr. Fatmagül Berktay ise yaptığı konuşmada, anneannesinin isminin böyle önemli bir merkeze verilmesinin kendisi için son derece duygusal ve gurur verici olduğunu belirterek, Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Tören, konuşmaların ardından merkezin yeni isminin yer aldığı tabelanın açılışı ile sona erdi.