Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen Yunusemre Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı ikinci oturumunda 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Performans Programı oy birliği ile kabul edildi.

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen Yunusemre Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı ikinci oturumunda 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Performans Programı oy birliği ile kabul edildi.

Yunusemre Belediye Meclis Toplantısının ikinci birleşimi, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda birinci oturum ile birlikte 29 madde görüşüldü. Toplantıda 2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi, 1 Milyar 241 Milyon TL olarak belirlenirken; 2023 Performans Programı oy birliği ile meclisten geçti. Oylama sonrası konuşan Belediye Başkanı Çerçi, Yunusemre Belediyesi’nin Türkiye’nin en başarılı belediyeleri arasında yer aldığını belirterek bu başarıda emeği olanları kutladı.

Meclis üyelerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayan Belediye Başkanı Çerçi, bu yıl 8.si düzenlenecek olan Uluslararası Yunus Emre Günleri’ne davet etti. Güzel bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını kaydeden Başkan Çerçi “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaştı. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi şükran ve minnet ile anıyorum. Yine belediye olarak Kasım ayında 8. Uluslararası Yunus Emre Günleri’ni düzenleyeceğiz. 1 - 5 Kasım tarihleri arasında yapacağımız etkinliklerde birbirinden değerli isimler, vatandaşlarımız ile buluşacak” sözleriyle tamamladı. Kasım ayı meclis toplantısının 1 Kasım saat 17.00’da yapılması kararlaştırıldı.