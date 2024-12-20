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Kırsal kalkınma projeleri ile üreticileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, 2025 yılında da çiftçilere fidan desteğinde bulunacak. Talep toplama işlemi 23 Aralık 2024-6 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yunusemre Belediyesi, 2025 yılı içerisinde dağıtımını yapacağı zeytin, ceviz, nar ve badem fidanı için talep toplayacak. Üreticilerin taleplerini 23 Aralık 2024 - 6 Ocak 2025 tarihleri arasında Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne şahsen yapmaları gerekiyor. Fidan dağıtımı için aranan şartlar ve istenen belgeler ise şunlar: Talep dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Yunusemre ilçesine ait tarla tapu fotokopisi.

Kaynak: iha