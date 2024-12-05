Yunusemre Belediyesi tarafından çalışanların motivasyonunu ve verimliliğini artırmak amacıyla “Stres Yönetimi Eğitimi” düzenlendi. Eğitimde personelin aile içi veya çalışma hayatında yaşadıkları stresle başa çıkma yöntemleri ele alındı.

Yunusemre Belediyesi, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeline yönelik “Stres Yönetimi ve Farkındalık” eğitimi düzenledi. Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde vatandaşlarla sürekli etkileşim içinde bulunmaları sebebiyle görev esnasında karşılaştıkları ‘kriz ve stres” durumlarını yönetme konusunda deneyim kazanmaları ve ruhsal sağlıklarını korumaları için Eğitmen Ömür Köylü tarafından hizmet içi eğitim verildi. Eğitmen Ömür Köylü tarafından iki oturumluk eğitimde katılımcılara belediye başkan yardımcılarının, birim müdürlerinin ve çalışanların, sosyal hayatlarının yanı sıra çalışma ortamında yaşayabilecekleri kriz anında streslerini nasıl kontrol edecekleri ve stresin olumlu ve olumsuz yönlerinin anlatıldığı sunum yapılarak stresin iş yaşamındaki etkilerini azaltmak için uygulanabilir yöntemler hakkında bilgiler paylaştı.